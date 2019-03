Mon Bordel Perso

Bonjour à tous ! Comme vous savez tous, il y a eu pas mal de news rumeurs sur la Switch Pro et la Switch Mini, surtout cette derniere qui pose un probleme : en effet, selon certaines informations (rumeurs toujours), la Switch aurait un format totalement différent de la Switch qu'on connait, amputé de certaines fonctions comme par exemple les joycons détachables.Elle devrait normalement remplacer la 3DS, pour être une console totalement destiné aux enfants. Cependant, selon moi, une Switch sans joycons détachables n'est pas une Switch. (Sans parler du point de vue marketing, il faut eviter les erreurs du passé, comme avec le nom de la Wii U)De plus, la console possede déja un parc assez conséquent et expliquer aux joueurs qu'ils doivent repasser à la caisse pour acheter d'autres accessoires risquent d'enerver plus un. Pour moi, les joycons seront les mêmes, que ca soit sur Switch, Switch Mini et Switch Pro.Aujourd'hui, je suis tombé sur une image, qui peut, selon moi, bien representer une Switch mini.Reprendre le format de la 3DS peut être une bonne chose. On peut trés bien imaginer que les joycons s'integrer de cette maniere. De plus, il pourrait potentiellement répondre à une problématique concernant un jeu : Pokémon. En effet, depuis la 3éme générations (hors cas de Or et Argent), on peut transferer nos pokémons d'une génération à une autre. Or pour le moment, on a aucune information si cette fontionnalité sera au rendez pour les version Epée et Bouclier. Une Switch Mini pouvant acceuillir les cartouches 3ds serait potentiellement une solution (un peu comme la DS avec les cartouche GameBoy Advence)Et vous, vous en pensez quoi de ce model ?