Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :On commence avec quelques données :Les deux consoles sortiraient peu de temps après l’E3 2019, le 11 juin. On remarquera que la Nintendo Switch Mini serait donc abordable niveau prix, et que la Nintendo Switch XL coûterait 100 dollars de plus que la Nintendo Switch vendue actuellement…Source : https://tabletmonkeys.com/new-tablets/