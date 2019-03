Bonsoir,

J'aurais besoin de vos avis.

Je possède un A40TR avec Mixamp M80 et je voudrais me prendre le Mixamp Pro (xbox one) .

Mais, je me pose la question suivante : le Mixamp Pro va t'il vraiment apporter un plus au niveau qualité de son et spacialisation alors que je possède l'application Atmos qui améliore déjà nettement la qualité globale du son du casque....

Merci de vos retours (et évitez les : je préfère le casque machin, Le A40 est pourri.... Ect.... Ect....) merci !