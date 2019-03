Je viens de terminer RE2. J'en conclus que ce jeu est vraiment fait pour les nostalgique outre le fait que le jeu n'innove pas sur la série. Le jeu possède d'indéniable qualité.L'ambiance du jeu est vraiment splendide, une forme de tension et de stresse grâce au tyran mais qu'au bout d'un moment, on finit par l'apprécier et jouer à cache cache avec lui. Les décors sont propre même si c'est assez ridicule d'envoyer des grenade incendier avec le lance patate de Claire et de voir qu'il y'a aucun dégâts , de même pour les impacts de balle. On soulignera la bonne difficulté du mode normal, j'ai trouvé ça plaisant car ça donne un plus pour le coté survie. Bon on oublie le coté scénario car tout le monde s'en branle, il est là juste pour être là. Les choses qu'ils m'ont déplu, c'était coté gameplay, je trouvais que les mouvements de nos persos était un poil lourd ainsi que le manque d'action de notre personnage car il faut dire que quand t'a plus de balles l'esquive est un véritable fléau dans le jeu.(PS: il y'a un truc que je comprends pas sur une fiche, ils disaient que les zombies plante, il fallait les carboniser chose que j'ai fait et portant deux minutes plus tard , ils sont revivant xD)Voila voila, c'est un très bon jeu et nulle doute qu'il mérite son succès.