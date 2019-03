De retour en France après deux mois passé en Inde.Je vous propose un gros live, tout d'abord sur Resident Evil 2 (je vais le commencer) et ensuite Jump Force (que je vais découvrir également pour la première fois). Concernant Jump Force, je l'ai acheté sur place en Inde ou plutôt, on me l'a offert (42€ sous blister).Comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est exactement comme la version EU, c'est à dire Voix Jap + Sous titres & menu en Français. La seule différence étant la boîte qui est en Anglais. D'autres Live suivront cette semaine sur RE2 & KH3 (toujours pas testé) en attendant MK11 en Avril, mon prochain achat probablement.De 21H à 23H : Resident Evil 2De 23H à 0H30 : Jump ForceConcernant Jump Force, je vais essayé de tester des combats en ligne avec un ami. Je ne suis pas du tout un expert en jeu de combat.https://photos.app.goo.gl/E6frnLiisYsX5Voe9