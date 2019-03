Les dévs de Conan Exile présente leur nouveau jeu, Moon of Madness un survival Horror se déroulant sur la planète Mars et prenant aussi place dans l'univers de Secret World Legend ( pour ceux qui connaissent)



Voici le descriptif des développeurs concernant ce nouveau jeu qui devrait sortir pour Halloween 2019 sur PC,PS4 et Xbox One.



"Naviguez dans une base Mars fonctionnelle dans un jeu utilisant des éléments non fictifs pour plonger les joueurs dans un environnement crédible. Surmontez les obstacles en utilisant des ordinateurs, des systèmes électriques, des appareils mobiles, des panneaux solaires, etc., puis allez au-delà de l’avant-poste et explorez le côté le plus sombre de Mars."



Et pour finir voici un petit trailer :