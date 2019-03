Voici une Rumeur autour de la Ps5 :Ces images commencent à circuler, et même Tidux a retweeté la photo de ce qui semble être la manette de la Ps5, la possible Dualshock 5. Bien sûr, il est probable que ça soit un fake. On sera fixé quand Sony dévoilera officiellement la console…Source : https://www.resetera.com/threads/next-gen-ps5-and-next-xbox-launch-speculation-secret-sauces-spicing-2019.91830/page-284