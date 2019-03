Voici des Images du jeu Days Gone :Elles sont issues du dernier trailer diffusé lors du State of Play :Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://blog.us.playstation.com/2019/03/25/days-gone-inside-the-new-story-trailer

posted the 03/26/2019 at 06:19 PM by link49