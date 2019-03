Comme la semaine dernière, encore du Ubisoft pour la rétrocompatibilité ! Ghost Recon Advanced Warfighter 2 est donc rétrocompatible aujourd'hui et rejoins tous les autres opus de la 360 ! (Série terminée) Place maintenant à ceux de la première Xbox si cela arrive un jour. N'oubliez-pas qu'il sera offert en deuxième partie de mois d'Avril avec les GWG.

posted the 03/26/2019 at 04:06 PM by tuni