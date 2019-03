Cet après midi signe la fin de l'embargo pour le premier The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel qui sort sur Playstation 4 ce vendredi 29/03.



Je vous donne RDV à 15h sur ma chaîne Twitch :

https://www.twitch.tv/gameuptwitch



Afin que l'on découvre ce portage en bonne et du forme pendant une petite heure !

