Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :L'un des plus gros reproche à propos du jeu Kingdom Hearts III est que c'est trop facile, en particulier pour les joueurs dits gamer. Square Enix a répondu à ces commentaires en travaillant sur le mode critique et en s'assurant qu'il ne s'agit pas simplement d'un changement de valeur. Le mode est sur le point de sortir prochainement, bien que Square Enix n’ait toujours pas communiqué de date exacte.Lors d’une interview de Tai Yasue cette semaine à la GDC, il a précisé qu’il est responsable du gameplay, alors que Nomura s'occupe de la narration, il n'a donc pas été en mesure de répondre sur certains points, comme le prochain DLC dont nous avons entendu parler et dont Square-Enix m'a confirmé qu'il est actuellement en développement.Il a déclaré: "Beaucoup de réactions ont été formulées sur le fait que le mode standard et le mode débutant étaient assez faciles. Je suppose que nous avons plutôt cherché à atteindre cet objectif. Pour nous, nous voulions que cela élargisse notre public. Je m'attendais à ce que les gens pensent que c'était trop facile, mais nous étions cibler un public. Mes enfants, par exemple, qui n'ont jamais joué à Kingdom Hearts. "En ce qui concerne les critiques sur le manque de contenu une fois le jeu fini, en particulier les boss optionnels, Yasue dit qu'il prend tout cela en considération. "Nous regardons vraiment ce que tout le monde écrit. Nous comprenons et respectons totalement cela. Je ne peux pas faire d'annonce pour l'instant." Cependant, il a répété que le contenu léger n'était pas dû au fait que l'équipe avait besoin de couper les choses, elle voulait simplement se concentrer sur les nouveaux mondes Disney. Yasue a déclaré que son monde préféré sur lequel travailler en tant que concepteur de gameplay était Toy Story. "J'aime le concept d'être petit et de devenir un jouet et d'explorer un magasin de jouets."En ce qui concerne les combats de boss, il a déclaré: "Nous pensions que c'était suffisant. Lorsque vous jouez au jeu, vous ne voulez pas de combats de boss tout le temps, n'est-ce pas? Nous nous sommes également attachés à changer le gameplay, à aller dans notre vaisseau et à aller dans les robots." Il admet également que la mise en œuvre de ces fonctionnalités était "très difficile". "En tant que concepteur de gameplay, vous ne voulez pas que ce soit trop difficile, alors les gens abandonnent. C'était un équilibre difficile à trouver", a-t-il déclaré…Source : https://www.gameinformer.com/column/rpg-grind-time/2019/03/22/kingdom-hearts-iiis-co-director-discusses-difficulty-final-fantasy