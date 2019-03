J'ai une question : Actuellement j'ai 10€ sur mon compte fidélité fnac Je prends une carte de 60€ que je paye 50€ et ensuite je précommande mortal kombat 11 j'aurais donc 70€ sur mon compte ? (60€ + 10€ que j'ai déjà) le jeu coûte 54€99, donc il me restera 15€01 sur mon compte fnac + 10€ offert une nouvelle fois à la livraison du jeu car c'est une précommande avec 10€ offert c'est bien cela, on peut cumuler ? Donc pour mon prochain jeu, après la réception de MK11, j'aurais 25€01 sur mon compte fnac ? Soit moins de 30€ à rajouter pour le prochain jeu C'est bien cela ?

posted the 03/26/2019 at 11:23 AM by ioop