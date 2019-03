"Notre objectif était de présenter une expérience de narration», a déclaré Carsten Fichtelmann, PDG de Daedalic Entertainment. «Il y a environ quatre ans, j'ai attrapé Middle World Earth Enterprises à Berkeley, peut-être comme Peter Jackson il y a 20 ans, et j'ai dit que nous sommes intéressés par une licence de Lord of the Rings . Après des négociations, il est apparu que le domaine de Tolkien recherchait une société capable de faire quelque chose de plus axé sur l'histoire que certains des autres produits sortis ces dernières années. ”

Un jeu sur Gollum sur consoles et PC à venir en 2021.