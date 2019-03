Cupertino, Californie - Apple a annoncé aujourd'hui le lancement du service de souscription de jeux Apple Arcade, qui 100 nouveaux jeux exclusifs, y compris des versions originales de créateurs renommés, Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright et des dizaines d'autres. Les jeux Apple Arcade redéfiniront les jeux et seront organisés sur la base de l'originalité, de la qualité, de la créativité, du plaisir et de leur attrait pour les joueurs de tous âges. Apple Arcade offrira aux clients la liberté d'essayer n'importe quel jeu parmi sa collection de titres triés sur le volet qui sont tout-à-fait-possible, sans publicité, sans suivi de la publicité ou tout achat supplémentaire, et respectent la vie privée de l'utilisateur.



L'App Store est la plate-forme de jeu la plus réussie et la plus dynamique au monde avec près de 300 000 jeux gratuits et payants. Des centaines de millions de joueurs du monde entier apprécient les jeux gratuits, accompagnés de publicités ou d'achats intégrés. Les jeux payants sont souvent plébiscités par la critique et aimés par ceux qui les jouent, mais rivaliser avec la gratuité est difficile, de sorte que même les meilleurs de ces jeux n’ont atteint qu’un public plus restreint. Avec la simplicité d'un seul abonnement, Apple Arcade apportera des jeux comme celui-ci à plus d'un milliard de clients de jeux sur l'App Store. Apple Arcade est le complément idéal du catalogue déjà très populaire de jeux gratuits sur l'App Store, faisant d'iOS la plate-forme de jeu de choix pour les joueurs de tous les âges.



Apple ne sélectionne pas simplement les jeux dans Apple Arcade, il contribue également aux coûts de développement et collabore étroitement avec les créateurs pour donner vie aux jeux. Conçu par certains des développeurs de jeux les plus acclamés par la critique au monde, les jeux Apple Arcade amuseront les clients avec un gameplay incroyablement amusant et des histoires immersives, tout en captivant les imaginations avec de la musique et des arts originaux. Le service proposera des jeux provenant d’Annapurna Interactive, de Bossa Studios, de Cartoon Network, de Finji, de Squid Giant, de Klei Entertainment, de Konami, de LEGO, de Mistwalker Corporation, de SEGA, de Snowman, de jeux amusants et de dizaines d’autres.



«L'App Store est la plate-forme de jeu la plus grande et la plus aboutie au monde. Maintenant, nous allons encore plus loin dans les jeux avec Apple Arcade, le premier service d'abonnement pour les jeux mobiles, les ordinateurs de bureau et le salon ", a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial chez Apple. «Nous travaillons avec certains des développeurs de jeux les plus innovants au monde pour créer plus de 100 nouveaux jeux exclusifs sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les jeux Apple Arcade conviendront parfaitement aux familles, respecteront la vie privée des utilisateurs et n’auront pas d’annonces ni d’achats supplémentaires. Nous pensons que les joueurs de tous âges vont adorer Apple Arcade. "



Apple Arcade présentera un moyen novateur d'accéder à une collection de jeux entièrement nouveaux qui ne seront disponibles sur aucune autre plate-forme mobile ni sur aucun autre service d'abonnement. Plutôt que de payer d'avance pour chaque jeu, un abonnement à Apple Arcade donnera aux joueurs la possibilité d'essayer n'importe quel jeu du service sans risque. Étant donné que chaque jeu inclut l'accès à l'expérience complète, y compris toutes les fonctionnalités du jeu, son contenu et les mises à jour futures, aucun achat supplémentaire ne sera requis. Chaque jeu sera jouable hors ligne et de nombreux jeux offriront une assistance aux contrôleurs de jeu. Étant donné que les abonnés peuvent jouer à des jeux Apple Arcade sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, ils peuvent décoller là où ils se sont arrêtés, même s’ils changent d’appareil. De nouveaux jeux seront ajoutés au service sur une base régulière.



Apple Arcade sera lancé à l'automne 2019 dans plus de 150 pays à partir d'un nouvel onglet sur l'App Store pour iOS, macOS et tvOS. Les développeurs souhaitant être considérés pour Apple Arcade doivent visiter le site developer.apple.com/apple-arcade .



Avec l'App Store, Apple a déclenché un phénomène mondial d'application qui a révolutionné la façon dont les gens travaillent, se connectent, apprennent et jouent. L'App Store, moteur de l'économie des applications, a rapporté 120 milliards de dollars aux développeurs du monde entier. Aujourd'hui, l'App Store est le marché des applications le plus sûr et le plus dynamique au monde, avec plus d'un demi milliard de visiteurs chaque semaine. La confidentialité, la sécurité, la qualité et la conservation sont des éléments fondamentaux de l'App Store. Chaque application doit respecter et respecter les directives strictes d'Apple pour se lancer et rester sur l'App Store. Pour améliorer la possibilité de découverte, les experts créent chaque jour un contenu éditorial riche et des collections sélectionnées des meilleures applications. L'App Store est le meilleur endroit pour explorer le monde des applications et est disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et iMessage.

