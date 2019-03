Voici quelques photos & vidéos récupérer aléatoirement sur mon smartphone pour vous :Qu'ai-je loupé d'important sachant que je suis parti le 24 Janvier. Donc 2 mois sans suivre l'actualité jeux vidéo, je m'intéresse surtout du côté de Sony et pourquoi pas Microsoft. Des nouvelles dates de sorties? Nouveaux jeux annoncés ? Quelles sont les grosses news importantes de ce début d'année ? (Pas besoin de me parler de Nintendo, ça ne m'intéresse pas)Sinon, concernant l'Inde, si vous avez des questions, allez-yA mon retour, Resident Evil 2 & Kingdom Hearts 3 m'attendaient. J'ai également acheté en Inde Jump Force et comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est exactement comme la version EU, c'est à dire Voix Jap + Sous titres & menu en Français. La seule différence étant la boîte qui est en Anglais. J'avais acheté RE2 & KH3 45€ chacun & Jump Force l'équivalent de 42€ neuf sous blister.