Ma PS3:Hier soir je rebranche ma PS3, je vois qu'elle ne se co pas à internet, je regarde les paramètres, je reconfigure le tout, je fais un test réseau et rien...ça me sort un jolie "échec".Du coup je regarde le voyant wifi de ma PS3 et je vois qu'il clignote pas...donc le wifi est dead ? Alors qu'il fonctionnait il y a quelques mois encore.Idem avec la manette, si je branche pas le câble USB, elle se déconnecte en sans fil au bous d'un certains temps.Et ça vient pas de la manette et bien de de la PS3. Vu que ça le fait avec d'autres manettes (j'en ai une deuxième).Ma 360:Ma 360 ça fait depuis quelques mois déjà. Alors elle n'a pas de wifi, mais ne reconnait pas ma Livebox Play en Ethernet. Je me suis renseigné et parait que la 360 n'est pas compatible avec cette box ? Ca par contre je sais pas si c'est vrai et ça vient peu être de mon port Ethernet tout simplement, voir le câble mais j'en doute.La manette idem que la PS3, c'est une manette sans fil, mais vu qu'on peut pas la brancher et qu'elle se désynchronise au bous de 5 min, c'est bien chiant.Mais bon pas grave au pire je peux changer de manette. Mais là c'est la manette qui a rendu l’âme je pense.Le pire pour les deux consoles, c'est que je peux plus me co à internet sur aucune des deux.Alors ok elles fonctionnent sans, mais pour les majs de certains jeux c'est un peu dommage.Tout ça pour dire, que c'est bien beau ces consoles connectées, mais quand le sans fil déconne (ça au pire c'est pas grave) et surtout lorsque on peut plus se co à internet avec, ça devient bien vite chiant.Alors oui ça n'arrive pas à tous à le monde, on est peu être peu nombreux mais j'avoue que c'est bien dommage (surtout lorsque on ressort sa console), c'est pas comme les anciennes consoles ou on avait pas de majs et compagnie et c'est bien ça le problème. Genre ma vielle PS2 est bruyante, mais jamais eu un problème de manette et les jeux tournent nickel depuis fin 2002.Les deux au bous de 10 ans environ en plus.Alors oui je peux m'en servir encore, mais bon...:/Elles vont rester dans le placard et pour longtemps je crois.D'ailleurs si un jour ça arrive à ma PS4 et ma Switch je serais pas étonné.