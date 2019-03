Pour ceux ayant une bonne mémoire, en 2005 on pouvait découvrir une vidéo de Square-enix portant le nom de projet Rapture qui fut en réalité le nom de code de FFXIV pendant un temps.

On parlait même d'y intégrer les Viera et de faire un jeu online dans le monde de Ivalice.

Cette démo technique fut ensuite oubliée et on ne revit jamais la trace de cette fameuse ville dans XIV ou ailleurs...









Jusqu’à hier soir, à Tokyo ou a eu lieu le Fanfestival pour la sortie de Shadow Bringer. et si on savait déjà que les Viera seraient dans le jeu et que Ivalice avait intégrer le Lore de XIV via l'intervention scénarisée de son créateur Yasunori Matsuno, c'est maintenant la ville du Project Rapture qui est représenté 14 ans plus tard comme prochain lieu jouable du MMo sous le nom de Norvrand. Il est clair que Yoshida et sa team ont décidé d'utiliser le travail réalisé sur Rapture pour venir enrichir le monde de Eorzea puisque cette première ville est clairement celle de la démo technique de 2005 remaniée dans le moteur de XIV.







Le nouveau Job Dancer est également présenté ainsi qu'une nouvelle race les Hrothgars et des nouveau donjons et environnements

Le prochain raid 8 comptera dans ses rangs de créatifs Tetsuya Nomura qui assurera le chara design.