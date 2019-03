Aujourd'hui, nous présentons un nouveau programme vidéo intitulé State of Play, et le premier épisode débute le lundi 25 mars à 14 h, heure du Pacifique.



State of Play vous donnera des mises à jour et des annonces du monde de la PlayStation. Notre premier épisode présentera les prochains logiciels PS4 et PS VR, y compris de nouvelles bandes-annonces, de nouvelles annonces de jeux et de nouvelles séquences de gameplay.



Vous pouvez regarder en direct sur Twitch, YouTube, Twitter ou Facebook dans le monde entier, et nous vous proposerons l'édition VOD peu après la diffusion de l'épisode.



Et ce n'est que le début ! L'état des lieux reviendra tout au long de l'année avec d'autres mises à jour et annonces.

De nouveaux jeux seront annoncés ici, quelques PSVR également, mais il ne s'agit en aucun cas d'un événement de type E3.

Selon ZhugeEX (admin de Resetera):