Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger.Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.Réalisé par James Bobin (qui avait déjà signé Les Muppets, le retour et Alice de l'autre côté du miroir), le film réunira la jeune Isabela Moner (vue dans le dernier Transformers et qui incarnera l'héroïne), Eva Longoria et Michael Peña (les parents de Dora) ainsi que Benicio del Toro, qui prêtera sa voix au célèbre Chipeur.C'est moi ou sur la seconde affiche, Dora semble nous regarder pour demander si elle doit prendre le chemin de droite ou gauche ?