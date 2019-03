Voici une Information autour de la STADIA :Cette semaine, Google a dévoilé Stadia, une plate-forme dans laquelle les jeux haute définition sont diffusés directement sur tous les appareils.Après l’annonce, Nintendo et Sony, qui fabriquent des consoles de jeux vidéo, ont vu leur stock en bourse s’effondrer jusqu’à 4%. En revanche, Google a vu son cours augmenter de plus de 10%.La hausse et la baisse du prix d’une action sont corrélées à la manière dont les investisseurs négocient les actions sur le marché. Les investisseurs croient en la vision de Google pour les jeux vidéo. Ils ont donc laissé revendus des actions Nintendo et Sony pour acheter des actions Google…Source : https://nintendosoup.com/nintendo-shares-crash-after-googles-stadia-reveal/