Voici une Information concernant le jeu Sekiro : Shadows Die Twice :L'embargo ayant pris fin, voici les notes obtenues par le jeu :- Dailystar.co.uk : 10/10- Saudi Gamer : 10/10- Powerup-gaming : 9.9/10- IGN : 9.5/10- PlayStation Lifestyle : 9.5/10- GamingTrend : 9.5/10- Atomix : 9.5/10- WellPlayed : 9.5/10- Attackofthefanboy : 9/10- Game Reactor : 9/10- Culture Gaming : 9/10- Gamespot : 9/10- GameInformer : 9/10- Press Start : 9/10- GameMAG : 9/10- TrueGaming : 9/10- Fextralife : 9/10- Gamestar.de : 8.8/10- COGConnected : 8.8/10- Hardcore Gamer : 8/10Et le test de JeuxVidéo.com :Puis le test de Gameblog :Sans oublier la note de Gamekult :Et pour finir sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira demain, sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : https://opencritic.com/game/6630/sekiro-shadows-die-twice