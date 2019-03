Spoiler :



Lady Butterfly & Genbyu (enfin le mec à Cheval)

Ayant eu le jeu hier, j'ai pas mal dosé et j'ai vaincuet autres mid boss.Pour le boss dans le temple en feu, c'est un peu le test façon Father Gascoigne de Bloodborne.Aucune de vos armes prosthétiques ne sera efficace.Seuls les shuriken peuvent éventuellement l'être, s'ils sont utilisés pour interrompre ses sauts du haut de ses fils, typiquement lorsqu'elle saute pour vous attaquer.Ce qui marche contre elle, c'est le parry. Mais comme ses coups sont rapides et qu'elle enchaîne, cela peut être difficile.Ma solution plus longue, c'est de l'attaquer jusqu'a ce qu'elle perfect parry et contre attaque (en général à la troisième attaque avec un coup de pied). Elle peut faire cette séquence plusieurs fois de suite si vous parez son coup de pied puis attaquer et ainsi de suite.Bref, avis à tous les joueurs de Souls, le jeu peut être dur lors des Boss surtout. Sinon contre les mobs de base, voire mid boss genre Samurai et Ogre, pas trop difficile pour ma part.J'espère que ça vous sera utile et vous évitera la crise de nerfs...