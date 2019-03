Sur le site Media Mart, c’est tres facile de rajouter des jeux (une petite clef de 16/32go ca passe si vous mettez que l’essentiel) du coup full FR on peut rajouter, apres j’ai pris un multiport USB 8€ sur Amazon et on peut tout jouer en multi

Who likes this ?

posted the 03/21/2019 at 10:12 AM by amassous