Nous venons de terminer de regarder t l'annonce de Google de Stadia en tant qu'équipe ici à GDC. Leur annonce est une validation de la voie que nous avons empruntée il y a deux ans.



Aujourd'hui, nous avons vu un gros... concurrent entrer sur le marché du jeu, et encadrer les ingrédients nécessaires au succès en tant que contenu, communauté et cloud. Il n'y a pas eu de grandes surprises dans leur annonce, bien que j'aie été impressionné par leur utilisation de YouTube, l'utilisation de Google Assistant et le nouveau contrôleur Wi-Fi.



Mais je veux revenir à nous, il y a eu un très bon travail pour nous amener à une position où nous sommes prêts à nous battre pour deux milliards de joueurs à travers la planète. Google a fait un tabac aujourd'hui et nous avons quelques mois jusqu'à l'E3 où nous ferons un tabac.



Nous devons rester agiles et continuer à construire avec nos clients au centre. Nous avons le contenu, la communauté, l'équipe de cloud computing et la stratégie, et comme je le dis depuis un moment, tout est une question d'exécution. C'est encore plus vrai aujourd'hui.

Hier, Google a dévoilé sa plateforme de streaming de jeux Stadia. Au lieu de s'appuyer sur une console traditionnelle, l'entreprise affirme qu'elle utilise la puissance du cloud pour réaliser des visuels incroyables et des mondes expansifs. Bien qu'il reste encore beaucoup de questions à résoudre, comme la fixation des prix , il semble que le vice-président des jeux de Microsoft, Phil Spencer, y voit une confirmation de la direction que prend l'industrie.Selon un rapport de Thurrott, Spencer a envoyé un courriel pour discuter de Stadia et de ce que cela signifie pour le projet xCloud aux employés après son annonce. Project xCloud est la plateforme de streaming de Microsoft qui devrait entrer dans les essais publics cette année. Vous pouvez lire une version condensée du courriel ci-dessous.Le streaming de jeux en continu semble définitivement être l'avenir de l'industrie, mais selon un rapport de Digital Foundry, les stades souffrent toujours d'artefacts vidéo et d'un Input Lag élevé . Nous espérons que le projet xCloud sera en mesure de répondre à ces préoccupations à E3 2019.Spencer a promis que Microsoft "ira grand" pour l'événement, mais il n'est pas clair ce que cela signifie. Contrairement à Google, Project xCloud doit parler de tout, de la puissance, des besoins en bande passante, de la qualité de l'image, des artefacts, et plus encore pour apaiser les clients. Quelles sont certaines des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde ? Tenez-nous au courant.