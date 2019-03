Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le remake de RE2 est un grand succès. Sachant que je l'ai fait avec l'option "bande son PS1", je peux pas juger la nouvelle bande son. Maintenant, y'a pas mal de petits trucs qui me gênent et empêchent le jeu d'atteindre la perfection à mes yeux. Petite liste pêle-mêle comme dirait Cazarre :



-tous les projectiles se comportent comme des balles de pistolet. Fusil à pompe : impossible de toucher deux zombies en même temps. Lance-grenade : idem, aucun effet de souffle. Et ça dans le fond ça tue le feeling des armes.



-environnements sombres n'impliquent pas qu'ils sont meilleurs! Pourquoi plonger le commissariat dans le noir? Choix artistique auquel je n'ai pas adhéré.



-filtre "jaunâtre" qui brident les couleurs. L'opus de PS1 avait des couleurs vives vraiment sympa qui participaient à l'ambiance du jeu. Là ya tout le temps une sorte de filtre, je sais pas comment l'expliquer...



-c'est quoi ces zombies invincibles?! A moins qu'ils soient décapités, aucune preuve de leur mort (PS1 => flaque de sang)



-le scénario et la mise en scène : des moments mythiques sont zappés tel que la première rencontre avec le licker, le largage de Mister X, le crash de l'hélico et plein d'autre. Perso je trouve la mise en scène un peu faible...



-du level design particulier : je me rappelle du long couloir dans le commissariat avec toutes les fenêtres explosées. Les zombies essayaient d'attraper le perso avec leur bras à travers les planches. Là dans le remake, le couloir fait 4 mètres de large, aucun intérêt.



Plus généralement, RE2 PS1 fait partie de mes jeux préférées par son ambiance. Je n'aime pas les jeux d'horreurs, et pourtant RE2 est tout la haut dans mon classement. Le remake, bien que très bon, n'a pas réussi à capturer la même atmosphère que l'opus PS1. Ce petit truc de magique.