Pour être incontournable?



Après 2 annèes de commercialisation, la switch fait son chemin avec plus de 32 millions de consoles à travers le monde. Portages Wii U de qualitè ( zelda, mario kart..) à des jeux qui font l'effet 1.5, ou encore des bonnes surprises annoncèes (zelda link's awekening, mp4 parmis beaucoup d'autre), ainsi des portages reussi ( doom, skyrim) ou d'autres tres ratès ( ark ).



Qu'est ce qui manque selon vous pour que la switch devienne indispensable?



Perso pour m'en procurer une j'attends :



- système de succes/trophèes

- online revus

- catalogue jeux super nes jusqu'a gc sur le online

- d'autres jeux tiers (gta 5)

- une meilleure visibilitè sur l'avenir



Sans ça pas d'achat (comment ca je rève?) , dommage car console nintendo qui me fait le plus envie depuis la gamecube.



Et vous votre ressenti pour ceux qui l'ont? Les attentes supplèmentaires pour les personnes ne l'ayant pas encore?