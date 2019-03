"KONAMI 50th Anniversary Collection" vient d'être enfin officialisé, et il y en a pour tout le monde car prévu sur PS4, Xbox One, Steam et Switch... le tout en - fucking - démat'.Annoncé au prix de 19.99$ (par collection!), le premier titre proposé sera Arcade Collections et est attendu pour le 18 avril aux usa donc (il faut s'attendre à une sortie mondiale!). Chaque titre sera accompagné d'un E-books...Pour le moment, ça se décline en 3 "Anniversary collections":- Arcade Classics- Contra- CastlevaniaVoici les titres qui seront inclus dans Arcade Collections:Contra Anniversary Collection nous cache encore 4 jeux mais il y a Super Contra donc ça sent déjà très bon:Et enfin, Castlevania Anniversary Collection qui nous cache aussi 4 jeux pour le moment, mais il y a Super Castlevania IV (et des jeux gameboy...):Faut pas s'attendre à des remakes, et il faudra s'estimer heureux si l'émulation est bonne et que Konami aujoute des filtres graphiques pour y jouer dans de bonnes conditions.Contra et Castlevania Anniversary Collection sont attendus pour l'été 2019.MAJ 1: A vérifier, mais certains indices laisse penser qu'il pourrait y avoir plusieurs Collections de Castlevania car dans le descriptif, Konami parle de "première compilation de Castlevania"...