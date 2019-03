Films

Voyage d'un héros mythique et chargé d'émotion, Dune raconte l'histoire de Paul Atréides, un jeune homme brillant et doué, né dans un grand destin au delà de la compréhension, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers pour assurer son avenir. A mesure que des forces malveillantes se mêlent aux ressources exclusives de la planète "un produit capable de libérer le plus grand potentiel de l'humanité" seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur pourront survivre.

Un nouveau en vrac aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Attention, il y a du spoil, alors si vous ne voulez garder la surprise sur des films ou séries!Je suis sur le prochain qui annoncera des bonnes choses, je suis en galère de temps en ce momentComme d'habitude!!!!Un premier logo provisoire pour le futur The Batman de Matt Reeves, qui devrait se tourner en fin d'année. Le méchant principal pourrait être le Pingouin, ainsi que d'autres méchants. Batman utilisera plus ses compétences de detective dans le film et il y aura beaucoup de scènes d'actions. Le film se déroulera dans les années 1990.Le pleins de nouvelles photos pour Captain Marvel, le film cartonne au box office avec plus de 750 millions de $. Il atteindra facilement le milliardLe réalisateur du film parle déjà d'une suite !!Black Adam ne sera pas le méchant de Shazam 2, mais il devrait l'être pour un Shazam 3Le film Hellboy aura une durée de 2 heuresMalheureusement, ça sent le flop ou presque. Le film sort entres de très gros mastodontes.Les petits boules de poils sont de retours dans un nouveau film. Je ne sais pas si il y aura une sortie au cinéma ou si ce sera direct en Blu-ray.Bah, rien pour le moment, j'ai tellement de retard sur cette rubriqueLa nouvelle saison de Sabrina arrive le 5 Avril en exclusivité sur Netflix-Lea Thompson pourrait jouer dans la série animé Howard The Duck-Eva Longoria pourrait diriger le pilote Glamorous pour la CW-Une série animé basé sur le jeu vidéo Alien Isolation est en cours de développement pour une série de 7 épisodes-Le tournage du film live-action Cruella commencera cet été à Londres. Emma Stone en sera la vedette-Le premier trailer de Star Waars IX arrivera en Avril-Uta Briesewitz serait en pourparler pour diriger les deux premiers épisodes de l'adaptation live-action de The Wheel of Time pour Amazon-Finn et Poe pourraient avoir leur série sur Disney +-Le service de streaming d'Apple pourrait venir en Mars-La série Jack Ryan est renouvelée pour une saison 3-La série Luther sera de retour le 2 Juin sur BBC America-Disney serait en train de préparer une suite du film culte L’Étrange Noël de Monsieur Jack-Un biopic sur le célèbre catcheur Hulk Hogan sera prochainement adapté au cinéma par Todd Phillips. Avec dans le rôle principal, Chris Hemsworth-Selon THR, Ubisoft, serait en train d développer une série sur Skull & Bones. Elle se concentrera sur les aventures de pirates menées par des femmes dans les années 1700. Amanda Segel est sur le point d'écrire le pilote et elle sera aussi executive produce du show.-Hasbro a annoncé que Bumblebee serait le début d'un nouvel univers Transformers-Le film HOBBS & Shaw est en boite-Florence Pugh rejoint le casting de Black Widow-Un nom de code pour Bon 25, Eclipse. Rami Malek est pressenti pour jouer le rôle du bad-guy-Fort du succès de Bumblebee, les producteurs envisagent déjà une suite-Le producteur Lorenzo Di Bonaventura confirme qu'il développe une suite à Transformers The Last Knight-Disney +-Michael Waldron agira en tant que showrunner et scénariste sur la série LOKI de Marvel-Megan McDonnell rejoint les scénaristes de la série Vision and the Scarlet Witch-Les producteurs de Detective Pikachu intéressé par un univers cinématographique Pokémon-La série Lucifer reviendra sur Netflix le 2 Avril-Le film live de Sony, Masters of the Universe, devrait être tourné vers le milieu du mois de Juillet à Prague-Eddy Murphy reviendra sur nos écran de cinéma en 2020 (le 7 Août), avec le film Coming to America 2-Starz annule la série de JK Simmons, Counterpart-Steven Kane rejoint la série Halo de Showtime, en tant que co-showrunner-Kevin Tsujihara se fait débarquer de son poste de Président et Chef de la Direction de Warner Bros."Il est dans l'intérêt de WarnerMedia, Warner Bros, nos employés et nos partenaires que Kevin quitte son poste de Président" outch!!!-Sherlock Holmes 3 commencera son tournage en Janvier 2020Ezra Miller est sur le point d'écrire le scénario de The Flash au côté de Grant MorrisonDUNEEEEEEEEEEEEL'acteur David Dastmalchian rejoint le casting du film duneSynopsis de Dune:Au casting, nous aurons droit à Timothée Chamalet en Paul Atreides, Rebecca Ferguson en Lady Jessica, Oscar Isaac en Duke Leto Atreides, Josh Brolin en Gurney Halleck; Stellan Skargard en Baron Harkonen, Jason Momoa en Duncan Idaho, Zendaya en Chani, Javier Bardem en Stilgar et Charlotte Remplin en Caius.Hans Zimmer composera la musique du film DuneRien pour le moment