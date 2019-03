Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Ceux qui aspiraient à plus de difficultés dans le jeu Kingdom Hearts III obtiendront bientôt ce qu’ils désirent. Tai Yasue, était présent à la GDC de cette année et a confirmé que le Critical Mode arrivait très bientôt et qu'il n’augmentera pas seulement le niveau des ennemis.Tai Yasue a déclaré que c'était ce mode rendrait le jeu "plus technique et offensif", et conviendrait encore plus à ceux qui sont "bons aux jeux d'action" et friands de jeu "aux attaques chronométrées". Il a dit que la compétence requise changera la façon dont vous jouez au jeu. Reste à savoir maintenant quand il sera disponible…Source : https://www.gameinformer.com/gdc-2019/2019/03/18/kingdom-hearts-iiis-critical-mode-is-coming-very-soon