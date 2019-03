On ne peut pas parler de grande attente vis à vis de la conférence Google mais plutôt de grande curiosité.En effet Google n'a pas vocation à se lancer en frontal contre les historiques du JV, simplement dit Samsung, LG, Sony, Wuawey, Xiaomi, Nokia, etc utilisent Android le système de Google.Bien sur Google a racheté HTC mais n'a sans doute pas à un intérêt à pousser trop fort sur ce qui ressemble presque à une expérience.Donc on imagine mal Google vouloir faire autrement dans le JV donc on peut simplement penser qu'ils vont faire leur propre store.l'ajout de l'utilisation des joycons Switch est d'ailleurs un détail assez important sur la philosophie que Google risque d'adopter.Mais bon voilà le premier leak officiel:https://www.clubic.com/google-earth/actualite-851945-jeu-carmen-sandiego-disponible-google-earth.htmlhéhéhéhé