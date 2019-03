Salut, les fans de PlayStation ! Maintenant que le développement de Days Gone est officiellement terminé, je suis heureux de partager avec vous les détails du mode photo implémenté par Bend Studio.

Passé officiellement gold il y a quelques jours, Days Gone aura comme vous le savez droit à son mode photo, une habitue maintenant chez PlayStation, en attendant sa sortie le mois prochain, l’équipe de Bend Studio nous livre en détails les spécificités de son mode, teaser, ça s’annonce bien complet.Petite introduction par, ledeAu-delà des freakers, animaux sauvages et différentes bandes hostiles dont il faudra faire face tout au long de l’aventure, le monde de Days Gone ne manquera pas de nous en mettre plein les mirettes de par ses décors naturels de l’Oregon, prendre quelques clichés de la faune mais aussi et surtout de l’indispensable moto de Deacon St. John, quoi de mieux qu’une séance photo à bord de son bolide, cheveux au vent coursé par des centaines de freakers assoiffés de sang frai, le tout mise en scène par un attirail d’effets mise à disposition dans le mode photo de Days Gone.Passons à ce qui nous intéresse ici, les fonctionnalités et elles sont nombreuses ! Ce n’est pas moins de 9 cadres différents qui seront à disposition et logos dont 18 filtres prédéfinis. Plus encore, à l’image des précédentes productions Sony, on pense à God of war et récemment Spider Man, il sera possible de régler la mise au point, le champ de vision, ainsi que l’ouverture et le grain de l’image, différentes expressions faciales mais aussi masquer les personnages de l’écran. Un mode verrouillage, celui-ci permet la mise au point de n’importe quel élément du jeu présent à l’image. Ce n’est pas tout, le studio a beaucoup travaillé afin de proposer une palette de personnalisation aussi riche que possible, ils se sont notamment rapprochés de l’équipe artistique du jeu, dont une partie est reconnu pour leur talent à Hollywood. Ainsi, 55 paramètres différents seront à disposition, comme la lueur, l’étalonnage ou la profondeur des couleurs.C’est à peu près tout ce que l’on sait de ce consistant mode photo, à savoir qu’il sera disponible dès la sortie du jeu, libérez votre âme d’artiste le 26 avril prochain !