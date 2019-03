Le Game Pass s'allège de 4 jeux pour le 1er Avril.Les jeux qui quittent le programme sont:Kingdom : New LandsLate ShiftPortal KnightsSacred CitadelLate Shift est vraiment sympa comme "jeu"N'oublions pas que Just Cause 4, Fallout 4 ou encore F1 2018, viennent d'intégrer le Game Pass et que MineCraft sera disponible le 4 Avril.