Salut la commu ^^ (devrais-je dire la Kyo-mu ? hanlàlà cette trouvaille incroyable, j'en reviens pas moi-même)Je suis tombé sur cet article un peu par hasard relatant du salaire moyen, nombre d'heures de travail en moyenne etc. des salariés chez Nintendo Japan (à Kyoto principalement, mais il y a aussi une branche à Tokyo). Et le constat est plutôt positif, en faisant une des entreprises de JV les plus agréable à vivre. J'en profite donc pour partager simplement l'info puisque ça doit sans doute intéresser certains d'entre vous :En revanche, désolé pour les non-anglophones, l'article est bien sûr en anglais...Mais pour résumer, en gros :227138,613,5 ans7h45 (au Japon comme en France, légalement c'est 8h de travail par jour, le souci vient avec les heures supp qui sont plus mal légiférées qu'en France - le Japon autorise jusqu'à 8h d'heures supplémentaires par jour...)80000$ (c'est pas précisé, mais je suppose que c'est à l'année, évidemment), avec en prime indemnisation des frais de transport, primes deux fois par an, et augmentation annuelle du salaire.On est donc assez éloigné des équipes de dévs qui cumulent temps de travail à rallonge, crunch interminables, stress, etc... Comme ça arrive malheureusement dans de nombreuses autres boîtes de JV ^^'En revanche, on se doute que pour la sélection des candidatures, ils sont ultra-carrés...P.S : Ceci n'est pas un article N-sex troll pour dire que Nintendo est meilleur que les autres (sincèrement, je m'en fiche). Mais ça peut aider ceux qui s'imaginent que Nintendo ne fonctionne encore qu'avec 100 employés.... ^^