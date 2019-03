Donc quelqu'un a demandé à Harada d'inclure un combattant nordique (viking) dans Tekken, Harada a ensuite répondu qu'il ne pouvait plus concevoir un personnage sans craindre les réactions des SJW occidentaux.Je suppose que Harada se souvient encore de la réaction hostile des SJW quand il a révélé Lucky Chloe de Tekken 7, bien sûr ils ont essayé de le forcer à la retirer du jeu mais Harada avait un autre planHarada est également conscient de l'épidémie occidentale de SJW dans le jeu vidéo et à quel point les SJW détestent le corps de la Femme.Mais ne vous inquiétez pas les gars, Harada fera toujours ce qu'il veut même si les SJW détestaient ça.

Ben Skywalker the son of Luke Skywalker: Ces personnes ne représentent pas l'ensemble des consommateurs, faites simplement ce que vous voulez faire.

posted the 03/16/2019 at 05:13 PM by cb