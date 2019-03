Je vient à l’instant de finir cet excellent jeu.

Jeu que je n’aurais sûrement pas fait s’il n’étais pas sorti sur Switch et cela aurait été une erreur. Je ne savait pas du tout quel type de jeu c’etais Mais les critiques étaient plutôt bonne alors j’ai pris la compil avec Child of Light.

J’ai fini le jeu en un peu plus de 5 heures.

On incarne plusieurs personnages qui ont des destins croisés pendant les 1ère guerre mondiale. Le jeu se déroule dans des niveaux en 2D mais parfois sur plusieurs plans. Il faut la plupart du temps résoudre des énigmes pour avant ou trouver des objets qui permettent d’avancer. Rien de compliquer mais parfois il faut réfléchir un peu. On a aussi l’aide d’un chien pour pas mal d’énigmes, d’ailleird C’est un personnage à part entière dans le jeu mais on ne le contrôle pas directement , on lui donne juste des ordres. Il y a aussi des passages ou c’est plutôt le timing qui sera le maître mot pour avancer car il faudra éviter des bombes ou des véhicules lors des missions en voitures .C’est assez varié pendant toute la durée du jeu. Mais ce qui fait la force du jeu pour ma part c’est qu’on s’attache a ces personnages d’autant plus qu’on a des rappels historique pendant tout le jeu sur les conditions des soldats, des civiles et même des animaux pendant la guerre . C’est assez poignant.

Sinon côté réalisation c’est Du tout bon aussi on croirais un dessin animé c’est bien foutu, tout comme les bruitages et musiques qui mettent bien dans l’ambiance.

Bref une réussite .