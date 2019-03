Yo les pokemaniak, je suis au 3eme badges et je ne comprends pas, sur internet j'ai vus les Pokémon exclusif a chaque version normalement je ne devais pas avoir persian l'évolution de miaous exclus a la version Evoli.



C'est arrivé à quelqu'un d'autre ?



2eme soucis à azuria un PNJ me propose un bulbizarre si j'ai attrapé 30 pokemon au moins ... J'en n'es 32 et la PNJ me dit toujours la même chose... Reviens quand tu en auras au moins 30