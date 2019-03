*Jet Set Radio

*Crazy Taxi

*Chuchu Rocket



Google s'apprête à entrer dans le monde videoludique à travers une console, un service de streaming ou les deux en même temps, rien de trancher pour le moment sauf que pour ce faire une place parmi les géants déjà bien installés sur le marché, c'est pas facile, faut avoir un certain background ou mieux une histoire dans le domaine, mais à défaut d'avoir une, Google fait appel à SEGA pour créer l'illusion d'en avoir.Nonobstant les différences culturelles des deux entreprises, les premières rumeurs parlent d'une très forte coopération avec des Exclus majeurs dont 3 titres sont presques confirmés :il peut s'agir d'un reboot, d'un remake, ou d'un simple portage rien de précis pour le moment, en outre, y aurait probablement du Sonic et autres titres SEGA sans pour autant donner de l'exclusivité à Google sur ses derniers.Bref, on en saura un peu mieux dans 4 jours, mais je sens que Metallurgy est une mise en bouche que si ça marche et avec le "Pognon de Dingue" de Google, une Dreamcast 2 ne serait pas très loin, vivement.