Ils me rappellent vraiment Microsoft. En 1999 quand je lisais sur Console + l'arrivée du projet Xbox limite j'en rigolais malgré leur moyen colossaux. On va attendre leur conférence du 19 Mars pour savoir mais selon moi ce serait pas impossible qu'ils annoncent une éventuel présence à l'E3 2019 à l'issue de la conf. Ce serait même logique.Avec Microsoft qui a une image fragilisé auprès du grand public avec l'histoire des DRM en 2013. Sony qui ne semble pas avoir les armes niveau cloud gaming et Nintendo qui n'est presque même plus sur le marché des consoles de salon et de la puissance.Objectivement ils ont une carte a jouer. Pour finir la présentation raté du Xcloud au Inside Xbox me fait dire qu'ils ont fait ça à la va vite surtout pour couper l'herbe sous le pied à la conf Google. Et la possible annonce de la Xbox Scarlet à l'E3 2019 alors que tout le monde s'attendait au reveal pour 2020 et une sortie dans la même année, c'est qu'ils doivent arriver avec du lourd quand même.Vous en pensez quoi ?