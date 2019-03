En scrutant et analysant les différents bruits de couloirs j'en suis venu à la conclusion suivante que ces deux titres ont de grandes chances d'être présent lors de la conférence Google . Je me fis également au petit teaser révélé quelques jours plus tôt, dans le quel on peut clairement voir des éléments de décors que l'on pourrait voir aparaitre dans au moins un des deux titres (cf la foret de champignons bio lumineuse)Curieusement nous n'avons eut droit à aucune annonce concernant les futurs supports de ces deux productions lors de leurs reveals respectifs. Après sous quelle forme ils seront présent durant cette conférence je l'ignore.Ce n'est que supputation de ma part!Pour en revenir à la console en elle même e pense quelle a toute ses chances si (paradoxalement) elle dispose d'un forma physique. Si c'est uniquement du demat, je pense (même malgré une forte com) que cette tentative sera vouée à un petit succès (au mieux) plutôt relatif.A moins bien évidement que le catalogue d'exclusivités soit important et conséquent ce que j'en doute!Vous en pensez quoi les amis?