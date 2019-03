Google réduit les effectifs de sa division hardware. Les équipes travaillant sur les ordinateurs portables et les tablettes seraient notamment touchées, mais pas seulement. L'entreprise ferme aussi son studio d'animation interne, Google Spotlight Stories.



Le problème est bien là, ils ne pourraient pas faire long feu si on analyse leur façon de procéder, ils lancent souvent des activités/produits et sont capables de le abandonner aussi vite.