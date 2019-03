Salut, je me suis remis à TESO il y a quelques jours, je joue un Elfe Noir spé feu, j'avais pris spécifiquement cette race pour son bonus de feu, mais avant-hier il y a eu une MAJ (30 Go outch) et je viens de me rendre compte que ce bonus a disparu, il a été nerf à ce moment là où ça fait un moment déjà ?Je suis vert car je l'avais pris pour ça quoi...