Voici une Information autour de la remplacante de la Ps4, la Ps5 :Selon un brevet déposé par Sony, la Ps5 analyserait la façon de jouer de chaque afin d'adapter l'interface au joueur plus naturellement. Cela permettrait également à la console de définir la difficulté d'un jeu directement, et de passer ou pas les tutoriels si le joueur est expérimenté. Reste à voir si cela se concrétisera ou pas...Source : https://www.fortressofsolitude.co.za/sonys-playstation-5-might-become-skynet/

posted the 03/14/2019 at 11:47 AM by link49