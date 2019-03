One Piece World Seeker The Pirate King s'offre un unboxing et pour les fan de la série, les figurines ont l'air sympa!A l'intérieur, nous retrouvons:-Le jeu-Une figurine exclusive de Luffy de 21 cm-Une réplique du fruit du démon Gum-Gum-Un CD contenant la BO du jeu composée par Kohei Tanaka-Le Season Pass

posted the 03/14/2019 at 10:37 AM by leblogdeshacka