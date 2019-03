Avec, ils sont où les gens qui mettaient en doute de la capacité deà développer un Metroid 3ème personne ?Dixit les arguments :=> Armored Core dont le prochain épisode sera probablement révélé à l'E3 voire au meeting de Google, c'est quoi si ce n'est une licence TPS qui dure depuis 20 ans ?Le jeu propose une évolution du personnage très similaire à Metroid avec l'obtention d'armes prosthétiques et en ajoutant un arbre de compétence donnant accès à de nouveaux mouvements et capacités (dont Metroid devrait s'inspirer à mon sens).Le level design tout en verticalité de Sekiro met en avant leur capacité à gérer l'aspect plateforme (bien gérer ses sauts) tout en gérant de manière dynamique le grappin, bien que j'aurais aimé un comportement similaire à Shinobido sur le grappin plutôt que des points d'ancrage mais bon. Le jeu met l'accent sur l'action et From Software pourrait mettre en avant leur savoir-faire aussi bien en TPS qu'en Action 3D.L'ambiance, le sound design et l'OST, sont des domaines sur lesquels la maitrise de From Software n'est plus à démontrer.Je déplore qu'en l'état du projet MP4 et la multitude de studio impliqué d'après les rumeurs, Nintendo n'ait pas fait appel à From Soft alors qu'ils sont quand même beaucoup mieux placés que Namco-Bandai...Les gens qui mentionnent Platinum seront passibles de ban