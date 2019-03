Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Le site australien dédié à Nintendo Vooks a mis à jour sa bannière des sorties de cette années sur Nintedo Switch. On peut voir que 5 titres restent encore à dévoiler. Il est fort probable que le premier soit Daemon X Machina. Les quatre autres peuvent être Marvel Alliance 3, Town, Luigi's Mansion 3 et Animal Crossing. A mois d'une surprise...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-speculation-ot.98257/page-239

posted the 03/13/2019 at 07:52 AM by link49