MAJ: Sega serait entrain d'effacer toute trace du jeu jusqu'aux commentaires twitter!Et il semblerait que le prix du jeu continue d'augmenter à une vitesse assez folle...MAJ 2: Je viens de lire l'info, mais ce doubleur est la voix japonaise d'Olaf (reine des neiges)... square enix va-t-il aussi prendre une pareille décision pour le jeu KH3??L'un des doubleurs du jeu (Pierre Taki, membre du groupe Denki Groove) se serait fait arrêter avec de la coke... et comme au japon on ne rigole pas, Sega a décidé purement et simplement d'arrêter de diffuser le jeu (en physique comme en digital)L'une des conséquences inattendu, c'est que le prix du jeu c'est envolé sur les sites de reventes (type leboncoin) et que le jeu se trouve désormais au double du prix...