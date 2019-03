+ Contenues gargantuesque

+ Gameplay au poil

+ Propre et fluide

+ Descente givré Best circuit

+ 12 participants

+ Classement à point par 15

+ 60 ips 1080p ( dock )

+ Mode battaille

+ Mode online et local

+ Personalisation





- Route un peu trop large

- Trop simple ! Ou je suis trop fort ?

- Un peu Aliasing sur tv

- Certaines musiques font mal a la tête.



Conclusion : un jeux bien defouloire, surtout a plusieurs pour des parties endiablées.