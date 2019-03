Way of life

Hep ! Avant de venir me taper sur les doigts, c'était une blague ! Jamais de la vie j'empaillerais quelque espèce vivante, faut être un taré fini pour faire ça (oui oui) !J'avais juste envie de vous parler d'une nouvelle passion que j'ai depuis que j'ai voulu aider un jeune Colibri : Découvrir ce qui plait le plus à ces oiseaux que je trouve fascinants! J'avais d'ailleurs pu prendre en vidéo ce jeune petit Colibri qui semblait galérer énergétiquement parlant à butiner des fleurs (faut dire que nous autres, cons d'humains, détruisons en ville notre écosystème, quand on se pose quelques seconde à observer les animaux, on se rend compte à quel point on est une forme de "cancer" pour la planète parfois...).Et vous savez quoi ? Après avoir passé 2 semaines à les observer, ces Colibris sauvages se laissent maintenant approcher sans crainte (enfin du moins par moi, y'en a même un qui a tenté de me chasser lol). Du coup, je peux m'amuser à les filmer au ralenti au Galaxy S8+A moi les gros plans sur ces magnifiques oiseaux !D'ailleurs, ma recette de nectar a un succès complètement fou ! Avec une base de sucre de canne de d'eau, ça devient rapidement le petit "Rhum" de mes amis ailés! Je crois que j'ai attiré tous les colibris de mon quartierJ'en ai constamment 4 à 5 sur mon balcon, et je trouve ça super apaisant quand je suis en train de rédiger un test ou tourner un let's play (tant pis pour les chants d'oiseaux) ^^ !NDLR : L'oiseau jaune, c'est un sucrier en mode "Bats les couilles des Colibris, j'bois si j'en ai envie".Voilà, j'avais envie d'écrire ce petit article qui me fait un peu sortir la tête de l'eau (je crois que je sature niveau jeux vidéo) ! Tchouss !