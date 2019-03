Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Il semble que les analystes commencent également à croire que la Nintendo Switch soit commercialisée pendant un certain temps. Media Create, le cabinet d’analystes japonais qui fournit également des chiffres de vente hebdomadaires dans ce pays, a récemment annoncé que la Nintendo Switch durerait 7 ans, par exemple. Selon le président de Media Create, Atsushi Hosokawa, la Nintendo Switch atteindra un pic de vente cette année en termes, puis continuera de se vendre pendant encore trois ou quatre ans.Si cela est vrai, on peut s’attendre à ce qu’elle soit activement soutenue jusqu’en 2024 au moins, bien que son successeur puisse être présenté avant. Cela correspondrait au support de Nintendo pour la 3DS, qui est sortie il y a 8 ans...Source : https://gamingbolt.com/switch-will-have-a-seven-year-lifespan-says-japanese-analyst-firm-media-create

Who likes this ?

posted the 03/11/2019 at 06:16 PM by link49