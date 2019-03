Niantic et Warner Bros Games ont dévoilés les détails du prochain jeu mobile en réalité augmentéLe nouveau jeu, qui devrait sortir cette année,implémentera une technologie AR similaire à celle de son compatriote Pokémon GO. Lorsque les joueurs sillonneront le monde avec l'application Wizards Unite , ils rencontreront des portails, des monstres, des sorciers rivaux et bien d'autres objets qui apparaissent sur leur écran mobile et qui correspondent au paysage réel qui les entoure.Dans Wizards Unite, les joueurs commencent leur aventure en tant que nouvelles recrues d'un groupe de travail chargé d'enquêter et de contenir unequi sévit dans le monde sorcier.Comme dans Pokémon GO, des lieux réels tels que des parcs, des édifices municipaux , des campus universitaires etc sont transformés en( artefacts, créatures , sorciers et souvenirs ) qui récompensent une fois découvert. D'autres zones seront transformées en auberges qui reconstituerontdu joueur et lui permettront de lancer plus de magie tout en poursuivant ses quêtes.De plus, les joueurs peuvent tester leur maîtrise des sorts en faisant équipe avec d'autres utilisateurs et en participant à des défis sorciers trouvés dans des lieux appelés. Dans ces batailles multijoueurs en temps réel, les joueurs affronteront des menaces telles que leset despour gagner des récompenses de haut niveau.La personnalisation sera également disponible car les joueurs pourront choisir la discipline ou le ''métier'' magique qu'ils préfèreront, avec des choix tels que des aurors, magizoologues et des professeurs offrant chacun des capacités et avantages uniques.